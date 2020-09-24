У Білорусі анонсували масштабний страйк і недільний марш

У Білорусі анонсували масштабний страйк і недільний марш

Укрінформ
У Білорусі оголосили в четвер і п'ятницю масштабний страйк, у неділю - марш проти влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє опозиційний телеграм-канал NEXTA Live.

«Четвер і п'ятниця - національний страйк! Робітничим колективам усіх держпідприємств знову час показати себе. Вас, як завжди, будуть залякувати, але жити в повному безправ'ї ще страшніше», - йдеться в повідомленні.

Білорусів закликали блокувати дороги і траси в різних районах міст, не платити податки і комуналку, забрати вклади з банків і не купувати продукцію держпідприємств.

Головні акції заплановано на неділю, 27 вересня - тоді по всій Білорусі має пройти марш.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна» на протестних акціях у Білорусі у вересні затримали понад 260 осіб.

Фото: TUT. by

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