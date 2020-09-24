У Білорусі анонсували масштабний страйк і недільний марш

У Білорусі оголосили в четвер і п'ятницю масштабний страйк, у неділю - марш проти влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє опозиційний телеграм-канал NEXTA Live.

«Четвер і п'ятниця - національний страйк! Робітничим колективам усіх держпідприємств знову час показати себе. Вас, як завжди, будуть залякувати, але жити в повному безправ'ї ще страшніше», - йдеться в повідомленні.

Білорусів закликали блокувати дороги і траси в різних районах міст, не платити податки і комуналку, забрати вклади з банків і не купувати продукцію держпідприємств.

Головні акції заплановано на неділю, 27 вересня - тоді по всій Білорусі має пройти марш.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна» на протестних акціях у Білорусі у вересні затримали понад 260 осіб.

Фото: TUT. by