Головреда газети

Головреда газети "Наша Нiва" затримали у справі про "наклеп" на заступника міністра

Укрінформ
У Білорусі на три доби затримали головреда білоруської газети «Наша Нiва» Єгора Мартиновича у справі про наклеп проти заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

"Єгор Мартинович підозрюваний по ст. 188 Кримінального кодексу (Наклеп, за висловлювання Соколовського про Барсукова). Три доби, як і очікувалося, він проведе в ізоляторі", - написала в соцмережах його дружина Адар Гуштин.

Мартинович знаходиться в статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп проти заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова за статтю, в якій діджей Влад Соколовський розповів, що той нібито бив його в СІЗО в Мінську після свого затримання за те, що в Київському сквері включив пісню «змін »за пару днів до президентських виборів в країні.

Раніше стало відомо, що в квартирі головного редактора білоруської газети «Наша Нiва» Єгора Мартиновича силовики з УСБ МВС проводять обшук.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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