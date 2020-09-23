Головреда газети "Наша Нiва" затримали у справі про "наклеп" на заступника міністра

У Білорусі на три доби затримали головреда білоруської газети «Наша Нiва» Єгора Мартиновича у справі про наклеп проти заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by .

"Єгор Мартинович підозрюваний по ст. 188 Кримінального кодексу (Наклеп, за висловлювання Соколовського про Барсукова). Три доби, як і очікувалося, він проведе в ізоляторі", - написала в соцмережах його дружина Адар Гуштин.

Мартинович знаходиться в статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп проти заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова за статтю, в якій діджей Влад Соколовський розповів, що той нібито бив його в СІЗО в Мінську після свого затримання за те, що в Київському сквері включив пісню «змін »за пару днів до президентських виборів в країні.

Раніше стало відомо, що в квартирі головного редактора білоруської газети «Наша Нiва» Єгора Мартиновича силовики з УСБ МВС проводять обшук.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.