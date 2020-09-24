Протести в Білорусі: силовики затримали понад 200 осіб

У Білорусі силовики затримали понад 200 учасників акцій проти інавгурації Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна", передає Укрінформ.

Зазначається, що людей затримували в Мінську, Могильові, Гродно, Гомелі, Бресті, Боровлянах, Сміловичах, Столині, Борисові, Барановичах, Поставах і Молодечно.

Сьогодні вранці, 23 вересня, Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію в Палаці Незалежності в Мінську.

Фото: TUT.by