Протести в Білорусі: силовики затримали понад 200 осіб

Протести в Білорусі: силовики затримали понад 200 осіб

Укрінформ
У Білорусі силовики затримали понад 200 учасників акцій проти інавгурації Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна", передає Укрінформ.

Зазначається, що людей затримували в Мінську, Могильові, Гродно, Гомелі, Бресті, Боровлянах, Сміловичах, Столині, Борисові, Барановичах, Поставах і Молодечно.

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Сьогодні вранці, 23 вересня, Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію в Палаці Незалежності в Мінську.

Фото: TUT.by

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