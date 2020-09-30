У світі - 33,8 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 30 вересня у світі зареєстровано 33 843 974 випадки коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

При цьому 25 148 264 пацієнти одужали, 1 012 657 померли.

За нову добу було зафіксовано 10 429 нових випадків інфікування, у тому числі 4 446 в Мексиці, 2 244 в Індії і 1 762 у Бельгії. З 643 нових смертей сьогодні 560 сталися в Мексиці.

США, як і раніше, лідирують в антирейтингу за кількістю хворих, там зафіксовано 7 406 146 випадків (210 785 смертей), в Індії 6 225 763 (97 529 смертей), а в Бразилії 4 780 317 випадків (143 010 смертей).

Фото: АА