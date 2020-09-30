Шарль Мішель запросив лідерів ЄС у Брюссель на саміт 1-2 жовтня

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив глав держав та урядів ЄС до Брюсселя 1-2 жовтня для участі з засіданні Спеціальної Європейської Ради.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у листі-запрошенні, яке оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Наша зустріч розпочнеться у четвер о 15.00 з традиційного обміну думками з Президентом Європарламенту Девідом Сассолі. Потім ми скористаємося першою робочою сесією для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, за підсумками зустрічі лідерів ЄС і Китаю в режимі відеоконференції 14 вересня… Наприкінці цієї сесії ми розглянемо поточні проблеми, що потребують уваги, зокрема, ситуацію в Білорусі, отруєння Олексія Навального та ескалацію навколо Нагорного Карабаху», - йдеться у документі.

Як інформує Шарль Мішель, європейські лідери обговорять ситуацію у Східному Середземномор’ї та відносини з Туреччиною під час ділового обіду.

«Наша мета – створити простір для конструктивного діалогу з Туреччиною, щоб досягти стабільності та безпеки для усього регіону, а також забезпечити повну повагу до суверенітету та суверенних прав всіх країн-членів ЄС. Це буде можливим лише за умови конструктивної позиції Туреччини. Всі можливості залишаються на столі для захисту правомірних інтересів ЄС та його країн-членів», - наголосив Президент Євроради.

Він повідомив також, що європейські лідери матимуть можливість обговорити шляхи реагування на кризу COVID-19, шляхи відновлення та зміцнення стійкості країн-членів та національних економік. Одним із важливих напрямків цієї дискусії стане розвиток стратегічної автономії ЄС та зміцнення конкурентоспроможності його Спільного ринку.

«У п’ятницю зранку ми матимемо поглиблену дискусію щодо розкриття повного потенціалу Спільного ринку, розвитку амбітної промислової політики та використання можливостей, що надає цифровий розвиток. Безпрецедентний пакет відновлення, який був ухвалений у липні, допоможе у трансформації наших економік та, поряд із «зеленою» та цифровою трансформаціями, допоможе у досягненні цих амбіцій», - йдеться у листі-запрошенні.

Як зауважив Шарль Мішель, наприкінці зустрічі глави держав та урядів отримають інформацію щодо стану переговорів з Великобританією.

Як вже повідомляв Укрінформу, спеціальне засідання Європейської Ради на вищому рівні мало відбутися у Брюсселі 24-25 вересня, але було перенесено на 1-2 жовтня у зв’язку необхідністю карантину для Президента Європейської Ради Шарля Мішеля після контакту з особою, що захворіла на COVID-19.