У Польщі визначилися з новим складом уряду

У Польщі три коаліційні партії – Право і Справедливість (PiS), “Солідарна Польща” і “Порозуміння” – на засіданні Ради коаліції у вівторок остаточно визначили персональний склад нового уряду країни.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написала речниця PiS Аніта Червінська.

“Відбулося засідання Ради коаліції, на якій остаточно затверджено склад уряду”, - повідомила Червінська.

Новий склад уряду РП може стати відомий до кінця цього тижня або на початку наступного.

Як відомо, минулої суботи три партії, які входять до складу Об’єднаної правиці, підписали нову коаліційну угоду. Сторони домовилися разом реалізовувати програму коаліції у найближчі три роки, а під час наступних парламентських виборів в 2023 році знову стартувати єдиним блоком.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, кількість міністерств в уряді буде скорочено з нинішніх 20-ти до 14-ти. У ньому менші коаліційні партнери отримають по одному міністерству. Зокрема, свою посаду збереже чинний міністр юстиції, лідер “Солідарної Польщі” Збігнєв Зьобро. Водночас, до уряду має повернутися лідер “Порозуміння” Ярослав Говін, який очолить міністерство розвитку країни.

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До складу уряду також має увійти Качинський, що має стати віцепрем'єр-міністром, який координуватиме роботу міністерств юстиції, національної оборони та МВС.

Як повідомляло агентство, два тижні тому в Польщі спалахнув скандал між партіями, що входять до складу правлячої коаліції, які декілька тижнів поспіль вели переговори щодо нової коаліційної угоди. Зокрема, йшлося про розподіл посад в уряді після його реорганізації наприкінці вересня – на початку жовтня.

Проблема особливо загострилася у ніч проти п’ятниці , 18 вересня, під час голосування за закон про захист тварин, де депутатів PiS не підтримали їх менші коаліційні партнери з “Солідарної Польщі” та “Порозуміння”. Після цього політики PiS почали говорити про можливість створення міноритарного уряду або проведення дострокових виборів. Згодом відбулося декілька раундів переговорів між лідером PiS Качинським та лідером “Солідарної Польщі”, чинним міністром юстиції - генпрокурором РП Збігнєвом Зьобро, а також лідером “Порозуміння” Ярославом Говіном.