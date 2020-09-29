Євросоюзу бракує грошей на комплектування цивільних місій в Україні і Грузії – представник ЄС

Наслідком кризи COVID-19 стало скорочення бюджетних витрат на спільну політику ЄС з безпеки й оборони (CSDP), в результаті чого страждають ключові програми Євросоюзу у цій сфері та спільні дії, такі, як цивільні місії ЄС в Україні та Грузії.

Про це під час слухань в ході засідання підкомітету Європарламенту з безпеки й оборони (SEDE) заявив заступник Генерального секретаря із спільної політики безпеки й оборони та кризового реагування Чарльз Фріс (Charles FRIES), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В умовах кризи COVID-19 національні оборонні бюджети бути негативно уражені по всій Європі. Це має наслідки для PESCO (Постійне структуроване співробітництво ЄС у сфері оборонних досліджень та технологій), Європейського оборонного фонду (EDF) і для порядку денного ЄС у сфері безпеки й оборони, як такого. Наші місії CSDP та операції також страждають від цих же наслідків, коли йдеться про штат та наявні спроможності. Наприклад, набір цивільного персоналу для наших місій в Україні і в Грузії є складним питанням вже сьогодні», - зауважив цей представник Європейської служби зовнішніх дій.

При цьому він відмітив, що серед успіхів CSDP є спільна реакція ЄС на COVID-19, зокрема, операція з повернення додому європейців, що були захоплені кризою за кордоном. Незважаючи на цю кризу, ЄС продовжив ключові операції, зокрема, військово-морську операцію IRINI з контролю за ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, в ході якого задокументовано та відправлено до ООН 40 доповідей щодо порушення ембарго обома сторонами конфлікту.

ЄС продовжив свої місії у Африці, зокрема, у Малі, розпочав операцію в ЦАР та має намір розпочати тренувальні місії для сил безпеки у Буркіна-Фасо і в Нігері.

«Після початку місії ЄС в ЦАР минулого тижня, ми маємо загальну кількість у 17 місій і операцій з політики безпеки й оборони, 11 цивільних, 6 – військових, із загальною кількістю залученого персоналу у 4500 чоловіків і жінок».

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Як позитивний крок він відзначив, зокрема, зусилля Європарламенту, завдяки позиції якого важливі інструменти в сфері безпеки й оборони ЄС були включені до Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) на 2021-27 роки, що відбулося вперше в історії Євросоюзу. Це стосується, зокрема, Європейського оборонного фонду (EDF), програм військової мобільності та позабюджетних програм EPF – Європейського фонду миру.

«Але, давайте будемо чесними перед собою - ми всі знаємо ті структурні проблеми, з якими стикаємося. Принцип консенсусу зміцнює CSDP, тому що надає їй вагу всіх 27 країн-членів. Але інколи це може призвести до повільного процесу прийняття рішень, вони можуть блокуватися кількома, якщо не однією державою-членом… У політичному сенсі часто існує розрив між заявами і конкретними зобов’язаннями. Головна проблема CSDP полягає зовсім не у відсутності чітких цілей - ЄС має чіткі завдання у сфері безпеки й оборони. Головна проблема полягає в їх ефективній імплементації. Третя й остання проблема – це гроші», - сказав Чарльз Фріс.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС здійснює в Україні Дорадчу місію ЄС в Україні (EUAM), яка розпочала діяльність у грудні 2014 року з метою надання допомоги владним структурам держави у змістовних реформах сектору цивільної безпеки, а також Місію з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM), яка діє з 2005 року.