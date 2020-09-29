У Фінляндії стартують масштабні військові навчання Ruska 2020

Сьогодні починаються головні щорічні навчання Військово-повітряних сил Фінляндії Ruska 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle

У навчаннях братимуть участь більш як 60 літаків і близько 4 800 військовослужбовців по всій країні. Тренувати бойові навички разом з фінськими військовими льотчиками будуть також їх колеги із Швеції

Навчання триватимуть до 6 жовтня.

У зв'язку з епідемією коронавірусу посилено заходи безпеки. Зокрема, підкреслюється, що військовослужбовці запасу, які залучаються до навчань, повинні залишатися вдома у разі найменших ознак простудних захворювань. Загалом повістку про участь у навчаннях отримали 2 500 резервістів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони Фінляндії вирішило скасувати масштабні військові навчання, які були заплановані на наступний рік, через пандемію коронавірусу. У військових навчаннях Arctic Lock (Арктичний замок) мали брати участь 20 тисяч солдатів з 13 країн. В оборонному відомстві Фінляндії вирішили обмежитися навчаннями на національному рівні за участю 15 тисяч солдатів.

Фото: Yle