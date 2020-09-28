Разумков закликає Вірменію та Азербайджан сісти за стіл переговорів

Разумков закликає Вірменію та Азербайджан сісти за стіл переговорів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає Вірменію і Азербайджан сісти за стіл перемовин, щоб не допустити жертв серед громадян цих держав через загострення у Нагірному Карабасі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

"Сьогодні спостерігаються непрості часи для вірменського й азербайджанського народів. Ми як держава занепокоєні тим, що відбувається, бойовими діями, і я від себе і від Верховної Ради хотів закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл перемовин для того, щоб зберегти життя і мирного населення, і громадян цих двох держав", - підкреслив спікер.

Разумков висловив упевненість, що саме таку позицію повинна займати Верховна Рада України. Голова ВР сподівається, що саме за таким шляхом піде надалі розвиток подій в Нагірному Карабасі.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія й Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

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За даними Міноборони Азербайджану, під час бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.

У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще з 15 загиблих під час бойових дій.

Раніше на екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було ухвалено рішення про введення воєнного стану.

Вірменія також оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

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