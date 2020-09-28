Литовцям роздадуть чотири мільйони таблеток йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС

Литовцям роздадуть чотири мільйони таблеток йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я Литви вирішило безкоштовно роздати йодований калій для захисту щитоподібної залози у населення, яке проживає в радіусі 100 кілометрів від Білоруської АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радіо LRT.

Зараз влада готується перевезти запас ліків зі складу центру з надзвичайних ситуацій МОЗ в п’ять найбільших аптечних мереж Вільнюса. Жителям столиці на початковому етапі роздадуть 2,1 мільйона таблеток.

В цілому МОЗ країни виділив 4 мільйони таблеток для жителів 16 муніципалітетів. Вони повинні захистити громадян від радіоактивного йоду в разі аварії на АЕС.

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Нагадаємо: білоруську АЕС будує російський Росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків, перший з яких планувалося ввести в експлуатацію в листопаді 2020 року, другий — у 2021 році. За останньою інформацією, перший енергоблок Білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2021 року, другий — у 2022 році.

Литва вважає цю АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту та закликала припинити її будівництво, поки вона не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.

Фото: belapan.by

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