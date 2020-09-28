Литовцям роздадуть чотири мільйони таблеток йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС

Міністерство охорони здоров’я Литви вирішило безкоштовно роздати йодований калій для захисту щитоподібної залози у населення, яке проживає в радіусі 100 кілометрів від Білоруської АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радіо LRT.

Зараз влада готується перевезти запас ліків зі складу центру з надзвичайних ситуацій МОЗ в п’ять найбільших аптечних мереж Вільнюса. Жителям столиці на початковому етапі роздадуть 2,1 мільйона таблеток.

В цілому МОЗ країни виділив 4 мільйони таблеток для жителів 16 муніципалітетів. Вони повинні захистити громадян від радіоактивного йоду в разі аварії на АЕС.

Читайте також: Енергоатом продовжує реалізацію комплексної програми підвищення безпеки АЕС

Нагадаємо: білоруську АЕС будує російський Росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків, перший з яких планувалося ввести в експлуатацію в листопаді 2020 року, другий — у 2021 році. За останньою інформацією, перший енергоблок Білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2021 року, другий — у 2022 році.

Литва вважає цю АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту та закликала припинити її будівництво, поки вона не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.

Фото: belapan.by