Енергоатом продовжує реалізацію комплексної програми підвищення безпеки АЕС
Чергові перевірки компанії експертами Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) та Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) відбудуться у червні-липні наступного року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.
"Маючи стовідсоткову впевненість у повній безпеці функціонування всіх енергоблоків вітчизняних АЕС, Енергоатом заздалегідь замовив місії ВАО АЕС (Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції) та МАГАТЕ (Міжнародної агенції з атомної енергії), які мали відбутися у листопаді поточного року. Через пандемію COVID-19 обидві місії довелося перенести на червень та липень 2021 року відповідно. Але попередні заходи плануються вже незабаром", - зазначили в компанії.
Так, у грудні - січні має відбутися технічна зустріч, що передуватиме місії МАГАТЕ з перевірки експлуатаційної безпеки (OSART) в рамках тристоронньої угоди між Україною, Єврокомісією та МАГАТЕ, відповідно до якої всі вітчизняні атомні станції мають проходити міжнародну оцінку безпеки.
Під час таких місій міжнародні експерти перевіряють управління й адміністрування; експлуатацію; технічне обслуговування та ремонт; технічну підтримку; використання експлуатаційного досвіду; радіаційний захист; протиаварійне планування й аварійну готовність тощо. На відміну від місій ВАО АЕС, які відбуваються регулярно, остання така місія МАГАТЕ на українських АЕС працювала ще 2008 року.
Зазначається, що для максимальної надійності роботи АЕС Енергоатом продовжує реалізацію Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки АЕС України (КЗПБ), затвердженої Кабміном 7 грудня 2011 року. Розрахована програма на 2012-2023 роки.
Попри вкрай складне фінансове становище компанії, на сьогодні з початку 2020 року виконано разом із достроковими 37 заходів; ще 52 заходи КзПБ будуть завершені в плановому порядку по закінченню жорстких карантинних заходів, зазначили в пресслужбі.
Починаючи з травня 2020 року, було значно знижено кількість порушень у роботі АЕС – на 30% порівняно з показниками попереднього року.
У пресслужбі додали, що загалом програма КзПБ включає 1 295 заходів, з них на сьогодні виконано 986. До 2023 року залишилося виконати ще 309.
Як повідомляв Укрінформ, представники Міненерго, НАЕК "Енергоатом", консультанти з міжнародних організацій шукають найбільш оптимальний з юридичної точки зору сценарій корпоратизації підприємства.
Корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачена Кредитною угодою між Енергоатомом та ЄБРР на 300 млн євро і ратифікованою Верховною Радою України Гарантійною угодою (Україна: "Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій").
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