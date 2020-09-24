Енергоатом продовжує реалізацію комплексної програми підвищення безпеки АЕС

ДП НАЕК "Енергоатом" забезпечує високий рівень безпеки функціонування всіх атомних електростанцій в Україні.

Чергові перевірки компанії експертами Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) та Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) відбудуться у червні-липні наступного року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Маючи стовідсоткову впевненість у повній безпеці функціонування всіх енергоблоків вітчизняних АЕС, Енергоатом заздалегідь замовив місії ВАО АЕС (Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції) та МАГАТЕ (Міжнародної агенції з атомної енергії), які мали відбутися у листопаді поточного року. Через пандемію COVID-19 обидві місії довелося перенести на червень та липень 2021 року відповідно. Але попередні заходи плануються вже незабаром", - зазначили в компанії.

Так, у грудні - січні має відбутися технічна зустріч, що передуватиме місії МАГАТЕ з перевірки експлуатаційної безпеки (OSART) в рамках тристоронньої угоди між Україною, Єврокомісією та МАГАТЕ, відповідно до якої всі вітчизняні атомні станції мають проходити міжнародну оцінку безпеки.

Під час таких місій міжнародні експерти перевіряють управління й адміністрування; експлуатацію; технічне обслуговування та ремонт; технічну підтримку; використання експлуатаційного досвіду; радіаційний захист; протиаварійне планування й аварійну готовність тощо. На відміну від місій ВАО АЕС, які відбуваються регулярно, остання така місія МАГАТЕ на українських АЕС працювала ще 2008 року.

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Зазначається, що для максимальної надійності роботи АЕС Енергоатом продовжує реалізацію Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки АЕС України (КЗПБ), затвердженої Кабміном 7 грудня 2011 року. Розрахована програма на 2012-2023 роки.

Попри вкрай складне фінансове становище компанії, на сьогодні з початку 2020 року виконано разом із достроковими 37 заходів; ще 52 заходи КзПБ будуть завершені в плановому порядку по закінченню жорстких карантинних заходів, зазначили в пресслужбі.

Починаючи з травня 2020 року, було значно знижено кількість порушень у роботі АЕС – на 30% порівняно з показниками попереднього року.

У пресслужбі додали, що загалом програма КзПБ включає 1 295 заходів, з них на сьогодні виконано 986. До 2023 року залишилося виконати ще 309.

Як повідомляв Укрінформ, представники Міненерго, НАЕК "Енергоатом", консультанти з міжнародних організацій шукають найбільш оптимальний з юридичної точки зору сценарій корпоратизації підприємства.

Корпоратизація ДП "НАЕК "Енергоатом" передбачена Кредитною угодою між Енергоатомом та ЄБРР на 300 млн євро і ратифікованою Верховною Радою України Гарантійною угодою (Україна: "Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій").

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