Уряд Вірменії готовий до обговорення про визнання незалежності Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії має намір розглянути питання визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни, інформує Aysor.

Питання про визнання Республіки Арцах (Нагірного Карабаху) було і є на порядку денному Вірменії, заявив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи на спеціальному засіданні парламенту.

“Так, це було, і зараз знову є. Щодо того, будемо ми це робити чи ні, треба дуже серйозно поговорити. Ми обговорюємо всі можливості, всі сценарії розвитку подій", - сказав Пашинян.

Він додав, що те саме стосується формування можливого військово-політичного союзу з Нагірним Карабахом.

"Ми мали на порядку денному це питання, і зараз воно переходить від порядку денного до стадії обговорень", - сказав Пашинян вірменським парламентаріям.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.