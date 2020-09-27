Китай почав масову вакцинацію від COVID-19

У Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від нового коронавірусу попри те, що безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post.

З липня китайці отримують експериментальну вакцину проти COVID-19, що екстрено використовуються, незважаючи на занепокоєння щодо її безпеки та ефективності.

Китайські представники галузі охорони здоров’я заявляють, що майже знищили коронавірус, але хочуть забезпечити його неповернення.

Чжен Чжунвей, член Національної комісії охорони здоров'я КНР, заявив, що Китай отримав "розуміння та підтримку" Всесвітньої організації охорони здоров'я перед тим, як розпочати використання вакцини.

За його словами, деякі люди, які належать до професій "високого ризику", як-от медичний персонал передової лінії, мають право отримувати вакцину з 22 липня.

Чжен додав, що протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

Вакцинування людей в час, коли безпека препарату не доведена, шокувало експертів медичної галузі по всьому світу, пише у своїй статті американське видання The New York Times.

У ВООЗ заявили у суботу, що Китай видав "внутрішній дозвіл на екстрене використання", який видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження ВООЗ.

Асистентка генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила виданню Reuters, що країни мають автономію у використанні медичних препаратів в надзвичайних ситуаціях.

"Країни можуть самостійно видавати дозволи на екстрене використання будь-яких медичних засобів відповідно до національних нормативних актів та законодавства", - сказала вона.

Раніше цього місяця головна науковиця ВООЗ Сумія Сумінатан заявила, що надзвичайний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу є “тимчасовим рішенням”. Довготривале рішення, за її словами, буде ухвалене після завершення третьої фази випробування вакцини від COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 вересня кількість випадків хвороби COVID-19 становить 33 058 750 осіб. При цьому 24 411 772 особи вже одужали, 998 747 пацієнтів померли.

фото: ZUMAPRESS.com