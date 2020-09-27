Швеція в ООН запропонувала посередництво у розв'язанні кризи в Білорусі

Швеція закликає керівництво Білорусі припинити репресії проти опозиції та розпочати з нею діалог, у здійсненні якого Стокгольм готовий посприяти.

Про це заявив прем’єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен у суботу під час свого виступу у форматі відеозвернення на Генасамблеї ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швеція стурбована ситуацією у Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ані вільними, ані чесними. Зростаючі репресії проти мирних демонстрантів, журналістів та лідерів опозиції є неприпустимими", - заявив глава шведського уряду.

Він зазначив, що Швеція "солідарна з білоруським народом у його прагненні реалізувати свої основні демократичні права".

"Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу", - заявив Левен.

У своїй промові він також нагадав, що Швеція у 2021 році перейме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.