У світі кількість хворих на COVID-19 перевищила 32,7 мільйона
Укрінформ
У світі станом на ранок 26 вересня кількість хворих на COVID-19 становить 32 769 106 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.
При цьому 24 178 421 особа одужала, 993 540 пацієнтів померли.
Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (7 244 184). Кількість померлих – 208 440.
На другому місці Індія – 5 903 932 інфікованих (93 410 осіб померли). На третьому місті Бразилія із 4 692 579 хворими (140 709 смертей від COVID-19).
Як повідомлялося, в Україні станом на 26 вересня лабораторно підтверджено 195 504 випадки COVID-19.