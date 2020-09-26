У світі кількість хворих на COVID-19 перевищила 32,7 мільйона

У світі станом на ранок 26 вересня кількість хворих на COVID-19 становить 32 769 106 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 24 178 421 особа одужала, 993 540 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (7 244 184). Кількість померлих – 208 440.

На другому місці Індія – 5 903 932 інфікованих (93 410 осіб померли). На третьому місті Бразилія із 4 692 579 хворими (140 709 смертей від COVID-19).

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 вересня лабораторно підтверджено 195 504 випадки COVID-19.