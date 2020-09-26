Унаслідок пожежі на китайському заводі Huawei загинули троє осіб

У китайському місті Дунгуань, сталася пожежа на споруді неподалік лабораторії корпорації Huawei. Унаслідок інциденту загинули щонайменше троє осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Будівля, в якій сталася пожежа розташована поруч з дослідницькою лабораторією Huawei, споруда являла собою сталеву конструкцію, яка все ще будувалась та не використовувалась, коли стався інцидент.

Пожежу ліквідували у п’ятницю вдень. Пожежна служба міста Дунгуань на початку дня заявила, що основним матеріалом горіння була звукопоглинаюча бавовна.

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Пізніше міська пожежно-рятувальна служба повідомила, що в будівлі було знайдено мертвими трьох людей, які належали до компанії що здійснювала управління майном об'єкта.

Наразі триває розслідування інциденту.

Місцева лабораторія Huawei в основному проводить дослідження матеріалів, а також тестування антен 4G та 5G, пов'язаних з роботою базових станцій Huawei, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Компанія Huawei поки не надала жодних коментарів стосовно інциденту.