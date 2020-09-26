Унаслідок пожежі на китайському заводі Huawei загинули троє осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцевих чиновників.
Будівля, в якій сталася пожежа розташована поруч з дослідницькою лабораторією Huawei, споруда являла собою сталеву конструкцію, яка все ще будувалась та не використовувалась, коли стався інцидент.
Пожежу ліквідували у п’ятницю вдень. Пожежна служба міста Дунгуань на початку дня заявила, що основним матеріалом горіння була звукопоглинаюча бавовна.
Пізніше міська пожежно-рятувальна служба повідомила, що в будівлі було знайдено мертвими трьох людей, які належали до компанії що здійснювала управління майном об'єкта.
Наразі триває розслідування інциденту.
Місцева лабораторія Huawei в основному проводить дослідження матеріалів, а також тестування антен 4G та 5G, пов'язаних з роботою базових станцій Huawei, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.
Компанія Huawei поки не надала жодних коментарів стосовно інциденту.