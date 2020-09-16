Біля порту італійського міста Анкона спалахнула масштабна пожежа

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що полум’я загорілося у середу близько о пів на першу ночі. Поки що немає інформації про постраждалих. Водночас у повітрі можна побачити великий стовп диму.

🔴 #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica navale. Al lavoro 16 squadre #vigilidelfuoco provenienti anche dai comandi delle Marche. Impiegati per l’estinzione mezzi aeroportuali #16settembre 6:30 pic.twitter.com/qRcatjCCE0 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2020

За словами місцевих пожежників, сама пожежа розпочалася на складах біля порту. Наразі на місце працюють 16 бригад, які намагаються загасити пожежу.

Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t — Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у порту ліванської столиці Бейрута, де місяць тому сталися два потужні вибухи, спалахнула масштабна пожежа.