Біля порту італійського міста Анкона спалахнула масштабна пожежа

Біля порту італійського міста Анкона спалахнула масштабна пожежа

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Укрінформ
Біля порту італійського міста Анкона, що поблизу узбережжя Адріатичного моря, спалахнула масштабна пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що полум’я загорілося у середу близько о пів на першу ночі. Поки що немає інформації про постраждалих. Водночас у повітрі можна побачити великий стовп диму.

За словами місцевих пожежників, сама пожежа розпочалася на складах біля порту. Наразі на місце працюють 16 бригад, які намагаються загасити пожежу.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у порту ліванської столиці Бейрута, де місяць тому сталися два потужні вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

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