Канадські літаки перехопили російський винищувач поблизу Румунії

У небі поблизу Румунії канадські військові перехопили російський винищувач Су-27.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві оборони Канади.

“Два літаки CF-18 Королівських канадських військових сил, які беруть участь в операції REASSURANCE в рамках повітряної тактичної групи “Румунія”, перехопили російський Су-27 поблизу румунського авіапростору над Чорним морем 23 вересня”, - розповіли у міноборони.

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Канадські літаки вилетіли із бази НАТО в Іспанії. Пілоти уважно стежили за російським літаком, поки він не залишив регіон.

У міноборони додали, що для Повітряної тактичної групи, яка розпочала свою роботу у вересні, це перехоплення стало першим.