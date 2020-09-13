Штати відреагували на візит військових кораблів РФ в порти Кіпру

США висловили стурбованість заходами російських військових кораблів у кіпрські порти.

Про це Держсекретар США Майк Помпео сказав журналістам за підсумками зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

«Я висловив стурбованість Сполучених Штатів діяльністю Росії по відмиванню грошей та її регулярними заходами в порти. Ми знаємо, що всі російські військові кораблі, які зупиняються у кіпрських портах, не виконують гуманітарних місій у Сирії, і ми попросили Кіпр і президента взяти до уваги наші побоювання», - сказав Помпео.

На думку держсекретаря, співпраця у сфері безпеки має тим більше значення, «коли ми бачимо, що країни, які не поділяють наших цінностей, намагаються знайти нові точки опори в регіоні».

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У ході короткого візиту Помпео на Кіпр сторони підписали меморандум про створення Центру безпеки на землі, у відкритому морі та портах CYCLOPS. Він буде профінансований США і побудований на Кіпрі, і надасть «решті регіону експертні знання з питань безпеки кордонів і нерозповсюдження».