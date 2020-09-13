Британські винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Шотландії
Укрінформ
Винищувачі ВПС Великої Британії Typhoons перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії.
Як передає Укріфнорм, про це повідомляє Independent.
Згідно з інформацією британського Міноборони, винищувачі почали діяти після того, як російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.
У Міноборони зазначили, що російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.
Як повідомлялося, за даними НАТО, у 2019 році літаки Альянсу перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 раз.