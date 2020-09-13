Британські винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Шотландії

Згідно з інформацією британського Міноборони, винищувачі почали діяти після того, як російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

У Міноборони зазначили, що російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.

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Як повідомлялося, за даними НАТО, у 2019 році літаки Альянсу перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 раз.