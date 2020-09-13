Британські винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Шотландії

Британські винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Шотландії

Укрінформ
Винищувачі ВПС Великої Британії Typhoons перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії.

Як передає Укріфнорм, про це повідомляє Independent.

Згідно з інформацією британського Міноборони, винищувачі почали діяти після того, як російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

У Міноборони зазначили, що російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.

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Як повідомлялося, за даними НАТО, у 2019 році літаки Альянсу перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 раз.

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