Бомбардувальники США вдруге за рік здійснили патрульний політ над Україною

Стратегічні бомбардувальники Боїнг B-52 Stratofortress 4 вересня здійснили місію патрулювання над територією України в супроводі винищувачів Су-27 та МіГ-29 тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

Два військові літаки ВПС США Боїнг B-52 Stratofortress вилетіли з авіабази Ферфорд у Великій Британії.

«Стратегічні бомбардувальники… опівдні наблизилися до українського повітряного простору, де їх зустріли винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України Су-27 та МіГ-29», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові льотчики перехопили естафету в польських колег на F-16 і забезпечили супровід через усю територію України від західного кордону до узбережжя Азовського моря та у зворотному напрямку.

У ЗСУ констатували: «Місія B-52 – виключно патрулювання. Вона має плановий характер і здійснюється з метою досягнення сумісності ВПС країн НАТО та партнерів. У командуванні Повітряних сил очікують, що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі та буде лише посилюватися».

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Американські військові літаки цього року уже пролітали над Україною. Пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer здійснила виліт з американської авіабази Елсворд, перелетіла через Атлантику, територію європейських країн і 29 травня перетнула повітряний простір України. Супровід американських бомбардувальників також здійснювали українські винищувачі: пара Су-27 та пара МіГ-29.

Фото: armyinform.com.ua