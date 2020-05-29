Стратегічні бомбардувальники США перетнули український повітряний простір

Українські винищувачі супроводили американські стратегічні бомбардувальники ВПС США під час перельоту над територією України.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних Сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту".

Американські стратегічні бомбардувальники пролетіли над Україною / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

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Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.