Палестина ініціює конференцію під егідою ООН щодо врегулювання конфлікту з Ізраїлем

Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас закликав ООН провести на початку 2021 року мирної конференції з палестино-ізраїльського врегулювання.

Про це він заявив під час дебатів на 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до Генерального секретаря ООН із закликом розпочати підготовку, у співпраці з "квартетом" (РФ, США, ООН та ЄС – ред.) та Радою Безпеки, міжнародної конференції на початку наступного року, на якій зберуться усі зацікавлені сторони. Ця конференція має отримати усі повноваження для того, щоб почати справжній процес миру на основі міжнародного права", - заявив Аббас.

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Водночас він засудив підписані 15 вересня у США домовленості про нормалізацію відносин між Ізраїлем, Бахрейном та ОАЕ.

Як повідомлялося, 15 вересня у Білому домі відбулося підписання угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами – ОАЕ і Бахрейном, спрямованих на нормалізацію відносин та сприяння встановленню мирного порядку в регіоні Близького Сходу.

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg