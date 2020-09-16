Палестинці обстріляли Ізраїль ракетами в момент підписання мирних угод

Палестинська автономія завдала ударів по ізраїльським містам в момент, коли в Вашингтоні відбувалася церемонія підписання домовленостей про зближення відносин між Ізраїлем і двома арабськими країнами.

Про це повідомило в вівторок видання The Times of Israel, передає Укрінформ.

"Ракети були випущені в момент підписання в Вашингтоні угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що сирени, які попереджають про ракетний удар, лунали в містах Ашкелон та Ашдод, змусивши десятки тисяч жителів сховатися в бомбосховищах.

Повідомлень про жертви не надходило, втім відомо про поранення щонайменше десяти людей в місті Ашдод.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Вашингтоні глави держав Ізраїлю, ОАЕ і Бахрейну підписали за посередництва США угоди, спрямовані на нормалізацію відносин та сприяння встановленню мирного порядку в регіоні Близького Сходу. Домовленості не охоплюють тривалий палестино-ізраїльський конфлікт, хоча та Об'єднані Арабські Емірати, і Бахрейн підтримують палестинську сторону.

ОАЕ й Бахрейн погодилися піти на зближення відносин з Ізраїлем попри його багаторічний конфлікт з Палестинською автономією.