Сеул звинуватив КНДР у вбивстві свого чиновника

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що КНДР умисно вбила південнокорейського чиновника після того, як він перетнув морський кордон між країнами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що 47-річний чиновник, пов’язаний з міністерством океанів і рибальства Південної Кореї, зник 21 вересня з борта інспекційного катера у водах біля прикордонного острова Йонпхьондо.

Імовірно, він зробив спробу втечі в КНДР і поплив в територіальні води країни. У ніч на вівторок його виявив північнокорейський патруль. Після цього чоловіка застрелили, а його тіло спалили на острові, стверджують військові Південної Кореї.

«Згідно з аналізом наших розвідданих, Північна Корея виявила цю людину в своїх водах і вчинила акт жорстокості, убивши його і знищивши тіло… Наші військові рішуче засуджують такий акт жорстокості і вимагають від Півночі дати пояснення і покарати винних», - йдеться в заяві Міноборони.

Це перший випадок з липня 2008 року, коли південнокорейський громадянин був застрелений в Північній Кореї.