У Мадриді злива підтопила метро
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Укрінформ
Потужна злива, що пройшла цього четверга вранці у столиці Іспанії Мадриді, спричинила значні перебої в роботі міського метрополітену.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TeleMadrid.
Компанія Metro de Madrid повідомила про перебої в обслуговуванні або закритий доступ до кількох станцій п'яти приміських ліній через підтоплення внаслідок зливи.
Buenos días @metro_madrid #Madrid pic.twitter.com/V0xXw2yqCP— Lau (@YoLauYtu) September 24, 2020
На деяких станціях вода повністю затопила колії та піднялася майже до перонів.
Los dispensadores de hidrogel del metro de madrid no dan a basto....🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/uEYu6YZsOt— NoToi...😈😈 (@fgprytz) September 24, 2020
Дощ негативно вплинув і на роботу приміських потягів, що також курсували з запізненням.