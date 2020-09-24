У Мадриді злива підтопила метро

Потужна злива, що пройшла цього четверга вранці у столиці Іспанії Мадриді, спричинила значні перебої в роботі міського метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TeleMadrid.

Компанія Metro de Madrid повідомила про перебої в обслуговуванні або закритий доступ до кількох станцій п'яти приміських ліній через підтоплення внаслідок зливи.

На деяких станціях вода повністю затопила колії та піднялася майже до перонів.

Los dispensadores de hidrogel del metro de madrid no dan a basto....🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/uEYu6YZsOt — NoToi...😈😈 (@fgprytz) September 24, 2020

Дощ негативно вплинув і на роботу приміських потягів, що також курсували з запізненням.