У Мадриді злива підтопила метро

У Мадриді злива підтопила метро

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Укрінформ
Потужна злива, що пройшла цього четверга вранці у столиці Іспанії Мадриді, спричинила значні перебої в роботі міського метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TeleMadrid.

Компанія Metro de Madrid повідомила про перебої в обслуговуванні або закритий доступ до кількох станцій п'яти приміських ліній через підтоплення внаслідок зливи.

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На деяких станціях вода повністю затопила колії та піднялася майже до перонів.

Дощ негативно вплинув і на роботу приміських потягів, що також курсували з запізненням.

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