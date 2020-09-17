Понад пів мільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"
Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.
Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрушення дерев та обламані гілки.
Як зазначає губернатор Рон ДеСантіс, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.
Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020
Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".
В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.
More from Main Street #Pensacola #HurricaneSally pic.twitter.com/hdtuZchfyQ— Rob Marciano (@RobMarciano) September 16, 2020
Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.
Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.
Фото: twitter.com/comerdom