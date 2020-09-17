Понад пів мільйона американців залишилися без світла через ураган

Понад пів мільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"

Відео
Укрінформ
Через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрушення дерев та обламані гілки.

Як зазначає губернатор Рон ДеСантіс, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".

В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.

Читайте також: Ураган Саллі спричинив повені у кількох штатах США

Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.

Фото: twitter.com/comerdom

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-