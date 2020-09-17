Понад пів мільйона американців залишилися без світла через ураган "Саллі"

Через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обрушення дерев та обламані гілки.

Як зазначає губернатор Рон ДеСантіс, у Флориді було проведено близько 600 пошуково-рятувальних операцій.

Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally — going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020

Щонайменше 377 осіб були врятовані в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повінь, викликану ураганом "Саллі".

В даний момент ураган посилився і рухається на північ США - у штати Джорджія і Південна Кароліна.

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Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.

Фото: twitter.com/comerdom