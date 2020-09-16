Ураган Саллі спричинив повені у кількох штатах США

Ураган "Саллі" вирує на південно-східному узбережжі США, у штатах Флорида та Алабама внаслідок злив та сильного вітру підтоплено будинки місцевих жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Ураган дістався узбережжя о 4:45 недалеко від затоки Шорз, штат Алабама. Він майже одразу обрушився на міста Пенсакола та Мобіл, де проживають майже 1 млн людей.

Місцеві рятувальники почали евакуацію з підтоплених будинків. В окрузі Ескамбія, до якого входить місто Пенсакола, врятовано понад 40 жителів.

Згідно з підрахунками місцевої влади, найближчими днями ще тисячам жителів знадобиться допомога.

Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.