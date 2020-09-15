Ураган Саллі виявився більш загрозливим, ніж очікували в США

Потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, нині загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

Занепокоєння через можливі наслідки стихії висловив особисто навіть американський президент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ураган Саллі потенційно загрожує надзвичайно небезпечними для життя повенями, які очікуються в середу", - повідомили в вівторок у Національному центрі ураганів США.

Очікується, що стихія вдарить по центральній частині узбережжя Мексиканської затоки, в першу чергу, по штатах Техас, Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також по західній частині Флориди.

У цьому зв'язку президент США Дональд Трамп наголосив, що разом з командою "уважно стежить за надзвичайно небезпечним ураганом Саллі". Він закликав населення виконувати розпорядження місцевої влади.

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"Ми повною мірою взаємодіємо з керівництвом штатів та місцевих урядувань, щоби допомогти чудовим жителям Алабами, Луїзіани та Міссісіпі", - зауважив глава Білого дому.

Тропічний шторм Саллі, який сформувався в Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада ряду американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, в тому числі евакуацію десятків тисяч жителів.