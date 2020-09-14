У Новому Орлеані евакуюють жителів через ураган

В американському місті Новий Орлеан та деяких районах штату Луїзіана евакуюють жителів у зв'язку з наближенням тропічного шторму Саллі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.

Очікується, що сьогодні шторм Саллі посилиться до рівня урагану. Згідно з даними Національного центру дослідження ураганів, швидкість вітру в межах атмосферного явища становить наразі близько 26,3 м/с та продовжує зростати. Ураган рухається на північний захід зі швидкістю 3,6 м/с.

Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайний стан після того, як тропічний шторм Саллі утворився в суботу біля узбережжя Флориди у Мексиканській затоці.

Саллі - став 18-м штормом сезону атлантичних ураганів 2020 року.

Фото: National Hurricane Center/Twitter