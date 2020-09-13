У США вирують майже 100 лісових пожеж: кількість жертв збільшилася

В результаті лісових пожеж у США загинуло щонайменше 28 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що дев'ятнадцять осіб загинули в Каліфорнії, ще вісім у штаті Вашингтон і один - в Орегоні. Серед жертв є діти, зокрема однорічний хлопчик у Вашингтоні.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, на заході країни в суботу сталося 97 великих пожеж, в тому числі 12 у Айдахо і дев'ять у Монтані.

Всього протягом останніх тижнів внаслідок пожеж у США згоріли 1,9 млн га - площа більше Коннектикуту і трохи менше Уельсу.

Як повідомлялося, вже три тижні в західних штатах США - Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні - вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків, десятки людей пропали безвісти.