Вишеградська група представила главі Єврокомісії план підтримки Білорусі

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час спільної пресконференції у Брюсселі в четвер, 24 повідомили прем’єр-міністри Польщі, Угорщини та Словаччини Матеуш Моравецький, Віктор Орбан й Андрей Бабіш.

“Ми представили план для Білорусі, який обговорювався під час зустрічі Вишеградської групи в Любліні кілька днів тому. Ми його представили Урсулі фон дер Ляєн і він був дуже добре сприйнятий на цьому етапі. План складається з близько 10-ти дуже конкретних пунктів, що дають надію вільному білоруському суспільству не залишитися наодинці”,- наголосив Моравецький.

Він зазначив, що не лише Польща допомагатиме Білорусі, а й весь Євросоюз. Глава польського уряду зауважив, що серед цих пропозицій є, зокрема, включення стабілізаційного пакету, інфраструктурних інвестицій з МВФ, ЄБРР, ЄІБ.

Він додав, що цей план країн Вишеграду буде представлено через тиждень на засіданні Європейської ради.

Як повідомлялося, під час зустрічі 11 вересня в Любліні прем’єри Вишеграду домовилися представити план економічної програми для Білорусі. Зокрема, йдеться про підтримку малих і середніх фірм, нову енергетичну політику. Крім економічної програми, країни Вишеграду планують запропонує безвізовий режим для громадян Білорусі.

23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна» на протестних акціях у Білорусі 23 вересня затримали понад 260 осіб.