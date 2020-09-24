Китай визнав легітимність Лукашенка

У МЗС Китаю заявили про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми поважаємо вибір, зроблений народом Білорусі", - заявив на брифінгу у четвер, 24 вересня, представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи церемонію інавгурації Олександра Лукашенко, що відбулася напередодні.

"Ми сподіваємось та віримо, що під керівництвом Лукашенко Білорусь зможе відновити політичну стабільність", - сказав чиновник.

Дипломат також зазначив, що "Китай рішуче підтримує зусилля Білорусі щодо підтримки національної безпеки, суверенітету та розвитку".

За його словами, Китай "рішуче виступає проти того, щоб зовнішні сили провокували розкол та заворушення у білоруському суспільстві".

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів та білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню та радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.