У ЄС на навчаннях відпрацьовують спільну відповідь на закордонні гібридні кризи

У Євросоюзі проходять навчання «Об’єднана відповідь 2020» (EU IR20), які передбачають комплексне тренування із кризового менеджменту для підвищення спроможності ЄС у межах Спільної політики у сфері безпеки й оборони (CSDP) реагувати на зовнішні конфлікти та кризи гібридного походження.

Про це кореспондент Укрінформу повідомляє із посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.

«EU IR20 зосереджені на менеджменті криз, які вражають закордонні активи Євросоюзу за кордоном. Такі інструменти включають військові операції та цивільні місії, що розгортаються в умовній країні за участю акредитованої делегації ЄС. Навчання передбачає планування місій і операцій під егідою CSDP у відповідь на запит умовної країни-партнера з метою запобігання гібридним загрозам для активів ЄС у цій країні», - йдеться у повідомленні.

Навчання триватимуть до 4 грудня під керівництвом Європейської служби зовнішніх справ за участю Ради ЄС, Європейської комісії та національних урядів. До тренування будуть запрошені штабні структури НАТО та партнери ЄС: США, Канада й Норвегія.

Військова операція і цивільна місія будуть плануватися та проводитися, відповідно, підрозділом військового планування операцій та спроможностей у складі Військового штабу ЄС (MPCC) та відділом планування цивільних дій та спроможностей (CPCC).

Навчання ЄС з кризового менеджменту в межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки проводяться раз на два роки починаючи з 2012-го. У 2018 році такі навчання вперше відбулися у координації з НАТО та охоплювали тематику реагування на кризи в умовах гібридних загроз.

Проведення навчань не передбачає залучення реальних спроможностей та підрозділів, охоплює процедури стратегічного планування, необхідного для проведення військових та цивільних операцій в умовах гібридної загрози.

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