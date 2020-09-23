ЄС через наближення сезонних хвороб створює медичні резерви

Запаси медичного обладнання, з огляду на наближення періоду сезонних хвороб, створюються ще у чотирьох європейських країнах: Данія, Греція, Угорщина і Швеція приєднуються до Німеччини і Румунії, де такі резерви вже створені.

Про це у вівторок під час пресконференції у Брюсселі заявив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич (Janez Lenarčič), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З наближенням зими та зростанням випадків коронавірусу у Європі, критично важливо, що ми продовжуємо створювати резерви, зокрема, професійних захисних масок, що призначені до використання за першим запитом - для медичного персоналу, для цивільного захисту та поліції. З огляду на це, я радий повідомити, що Данія, Греція, Угорщина і Швеція приєдналися до Німеччини і Румунії, та стали приймаючими країнами для медичних резервів rescEU (програма ЄС із цивільного захисту – ред.)», - сказав єврокомісар.

За його словами, ці резерви створюються за 100-відсоткової фінансової підтримки з боку Європейської Комісії. Таким чином, у згаданих шести європейських країнах будуть зберігатися загальноєвропейські медичні запаси, які розподілятимуться по усьому ЄС у випадку потреби в часи надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, або за фактом перевантаження національних медичних спроможностей та установ.

Ці резерви будуть постійно поповнюватися і оновлюватися, включатимуть як елементи захисного одягу, так і медичні прилади, наприклад, апарати для штучної вентиляції легень.

Янез Ленарчич зауважив, що ЄС зробив висновки із ситуації з нестачею медичного обладнання та захисного одягу під час сплеску коронавірусу на початку року, тож Єврокомісія почала роботу із створення запасів такого життєво важливого обладнання ще у березні. Завдяки цим резервам більше як 520 000 одиниць захисних масок FFP2 та FFP3 вже були доставлені в Італію, Іспанію, Хорватію, Литву, а також у Північну Македонію, Чорногорію і в Сербію.