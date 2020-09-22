В Італії виявили понад 300 тисяч випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Такі дані містяться у звіті Міністерства охорони здоров’я країни, згідно з яким на сьогодні в Італії підтверджено 300 897 випадків захворювання, включаючи померлих та пацієнтів, які одужали.

Протягом останньої доби в Італії було зареєстровано 1 392 нових випадки коронавірусу. Кількість смертей протягом доби - 14, загальна кількість померлих від хвороби COVID-19 в Італії наразі становить 35 738 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 969,3 тисячі летальних. Число ж людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить наразі понад 23,1 мільйона