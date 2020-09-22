Число жертв COVID-19 у США перевищило 200 тисяч осіб

Число летальних випадків внаслідок епідемії COVID-19 у США перевищило 200 000.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, наразі у США налічується 7 058 430 підтверджених випадків коронавірусної хвороби та 204 881 летальний випадок унаслідок недуги. Подолав хворобу вже 4 312 761 американець.

США лідирують у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом.

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Як повідомлялося, станом на 22 вересня у світі загалом було зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 969,3 тисячі летальних. Число ж людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить наразі понад 23,1 мільйона.