У Чехії найманець отримав 4,5 року в'язниці за участь у війні на Донбасі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky.
Крім того, Фадєєва депортували з Чехії на чотири роки.
Вирок можна вважати м’яким, адже прокурор вимагав 15 років ув’язнення, а якщо чоловіка засудили б за тероризм, який йому інкримінували, він міг провести за ґратами до 20 років. Не вдалося довести, що підсудний брав участь у боях і стріляв у солдатів української армії,- пояснив суддя, додавши, що чоловік, очевидно, займав лише допоміжні посади.
Сам Фадєєв свою провину не визнав. Він стверджує, що перебував у Донецькій області, щоб "допомагати людям проти українських фашистів".
Обидві сторони – прокурор і адвокат - уже подали апеляцію на вирок.
Раніше, як повідомляв Укрінформ, за службу в іноземних збройних силах, за участь у боях в Україні судили чеського солдата Еріка Ешту. Він отримав 2 роки умовно. З’ясувалося, що Фадєєв контактував з ним.
Фото: Novinky.cz