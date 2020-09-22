У Чехії найманець отримав 4,5 року в'язниці за участь у війні на Донбасі

Празький суд виніс у вівторок вирок білорусу Олексію Фадєєву, якого звинувачують в участі у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів, - 4,5 роки за ґратами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky.

Крім того, Фадєєва депортували з Чехії на чотири роки.

Вирок можна вважати м’яким, адже прокурор вимагав 15 років ув’язнення, а якщо чоловіка засудили б за тероризм, який йому інкримінували, він міг провести за ґратами до 20 років. Не вдалося довести, що підсудний брав участь у боях і стріляв у солдатів української армії,- пояснив суддя, додавши, що чоловік, очевидно, займав лише допоміжні посади.

Сам Фадєєв свою провину не визнав. Він стверджує, що перебував у Донецькій області, щоб "допомагати людям проти українських фашистів".

Обидві сторони – прокурор і адвокат - уже подали апеляцію на вирок.

Раніше, як повідомляв Укрінформ, за службу в іноземних збройних силах, за участь у боях в Україні судили чеського солдата Еріка Ешту. Він отримав 2 роки умовно. З’ясувалося, що Фадєєв контактував з ним.

Фото: Novinky.cz