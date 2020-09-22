Новим міністром охорони здоров’я Чехії став відомий інфекціоніст Примула

Новим міністром охорони здоров’я Чехії став відомий інфекціоніст Примула

Укрінформ
Новим главою Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки став Роман Примула. 

Наказ про його призначення у понеділок підписав президент ЧР Мілош Земан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Примула замінив на посту Адама Войтеха, який подав прохання та оголосив про свою відставку у понеділок вранці.

Роман Примула — лікар-епідеміолог, відомий експерт з імунізації та вакцинації.

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З 2017 по 2020 рік був заступником міністра охорони здоров'я, з червня 2020 року — представником уряду з науки і досліджень в галузі охорони здоров'я. Упродовж півмісяця — з 15 по 30 березня – очолював Центральний антикризовий штаб уряду, створений у зв'язку з пандемією. Запам’ятався пропозицією закрити кордони республіки на 2 роки.

У 2009-2016 роках очолював університетську лікарню в місті Градец-Кралове. До того працював проректором і згодом — ректором Військово-медичної академії.

За Войтеха Чехія дуже добре впоралася з першою хвилею пандемії, але з початку вересня ситуація почала погіршуватися швидкими темпами. Минулого четверга був поставлений антирекорд — понад 3 тисячі нових випадків.

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На сьогодні хворими вважаються 24 214 людей; загалом з початку пандемії в республіці було підтверджено 50 071 випадок інфікування. Померла 521 людина.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 468 476 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 968 840 летальних, одужали 23 092 281 осіб.

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