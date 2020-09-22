Новим міністром охорони здоров’я Чехії став відомий інфекціоніст Примула

Новим главою Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки став Роман Примула.

Наказ про його призначення у понеділок підписав президент ЧР Мілош Земан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Примула замінив на посту Адама Войтеха, який подав прохання та оголосив про свою відставку у понеділок вранці.

Роман Примула — лікар-епідеміолог, відомий експерт з імунізації та вакцинації.

З 2017 по 2020 рік був заступником міністра охорони здоров'я, з червня 2020 року — представником уряду з науки і досліджень в галузі охорони здоров'я. Упродовж півмісяця — з 15 по 30 березня – очолював Центральний антикризовий штаб уряду, створений у зв'язку з пандемією. Запам’ятався пропозицією закрити кордони республіки на 2 роки.

У 2009-2016 роках очолював університетську лікарню в місті Градец-Кралове. До того працював проректором і згодом — ректором Військово-медичної академії.

За Войтеха Чехія дуже добре впоралася з першою хвилею пандемії, але з початку вересня ситуація почала погіршуватися швидкими темпами. Минулого четверга був поставлений антирекорд — понад 3 тисячі нових випадків.

На сьогодні хворими вважаються 24 214 людей; загалом з початку пандемії в республіці було підтверджено 50 071 випадок інфікування. Померла 521 людина.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 468 476 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 968 840 летальних, одужали 23 092 281 осіб.