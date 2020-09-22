Поляки прогнозують зростання трудових мігрантів з Білорусі через політичну кризу

Кількість мігрантів з Білорусі, які шукають роботу в Польщі, останнім зросла у зв’язку з політичною кризою в РБ.

Як передає Укрінформ, про це інформує польська компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

“У нашій компанії щомісяця працювало близько 3% білоруських громадян. За останній місяць ця кількість зросла до 9%. Крім того, ми очікуємо, що через 1,5 місяця кількість білорусів серед наших співробітників зросте до 20%”,- заявив генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевіч.

Як повідомили у компанії, через політичну кризу в РБ до Польщі з метою працевлаштування деталі частіше виїжджають підприємці, лікарі, представники творчої інтелігенції.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.