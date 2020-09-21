У США коронавірус виявили у 18 конгресменів - ЗМІ

У США 18 членів Конгресу дали позитивний результат на коронавірус або імовірно заражені COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На даний момент відомо про позитивні тести на коронавірус у дев'яти республіканців і семи демократів з Палати представників і Сенату США.

Зокрема, 20 вересня про своє захворювання повідомила член Палати представників, демократка з Коннектикуту Джахана Хейс. Зараз вона перебуває під наглядом лікаря, її буде відправлено на карантин на 14 днів.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 вересня в світі на коронавірус захворіли 31 239 507 людей, зокрема 965 065 не вилікувалися від хвороби і 22 833 427 одужали.