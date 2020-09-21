У світі виявили понад 31,2 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Станом на ранок 21 вересня в світі на коронавірус захворіли 31 239 507 людей, зокрема 965 065 не вилікувалися від хвороби і 22 833 427 одужали.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За добу у світі зареєстрували ще 9 793 нових випадки й 303 смерті, зокрема в Мексиці захворіли 3 542 людини й 235 померли.
Кількість хворих у США перевищила 7 мільйонів, в Індії зафіксовано 5,4 мільйона випадків коронавірусу (1 968 за сьогодні), а в Бразилії 4,5 мільйона.