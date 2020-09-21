Аеропорт Багдада знову обстріляли ракетою з "Катюші"

В околицях аеропорту Багдада у неділю, 20 вересня, впав реактивний снаряд.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцевий телеканал Al-Sumaria.

За даними джерела каналу в іракських правоохоронних органах, після вибуху в районі зазвучали сирени повітряної тривоги. За даними ЗМІ, район, де розташований аеропорт, був обстріляний ракетами з невідомого напрямку.

Іракські спецслужби встановлюють дані щодо руйнувань та постраждалих. Поки також невідомі організатори атаки.

Як раніше повідомляло агентство, на початку вересня аеропорт Багдада вже піддавався обстрілу. Тоді на територію летовища впали три ракети ЗРК "Катюша".