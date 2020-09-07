На територію аеропорту Багдада впали три ракети

У районі аеропорту Багдада в неділю впали три ракети, жертв немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що одна з ракет влучила у гараж аеропорту, пошкодивши цивільні автомобілі.

Минулого тижня під час трьох окремих інцидентів кілька ракет впали біля аеропорту Багдада або всередині укріпленої «зеленої зони», де розміщені урядові будівлі та іноземні місії. Жертв не було.

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В Іраку періодично відбуваються подібні атаки на об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли «зеленої зони» іракської столиці, передусім території біля американського посольства.

Фото: www.baghdad-airport.com