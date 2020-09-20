В Італії фіксують зменшення кількості нових випадків COVID-19

За останню добу в Італії зафіксували зменшення добової кількості нових випадків COVID-19 та смертей унаслідок епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Кількість нових випадків коронавірусу протягом останніх 24 годин в Італії становила 1 587 проти 1 638 попереднього дня.

Кількість смертей унаслідок епідемії також зменшилась, протягом останньої доби 15 осіб померли, тоді як днем раніше було 24 жертви.

Загальна кількість смертей унаслідок пандемії в Італії зросла до 35 707 осіб.

Як повідомляє Corriere Della Sera, в Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 298 156 осіб захворіли на COVID-19.

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Загалом із початку пандемії в Італії 218 351 пацієнт вилікувався від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 16:30 неділі, 20 вересня, у світі коронавірусом інфікувалися 31 036 957 осіб, з них 962 339 загинули та 22 642 848 одужали.