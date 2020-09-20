У Британії нападник поранив ножем чотирьох осіб

В Англії щонайменше чотири людини отримали серйозні ножові поранення унаслідок різанини біля пабу в місті Плімут.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, інцидент стався близько 22:00 вечора у суботу, поліцейські засвідчили серйозні, але не небезпечні для життя ножові поранення у чотирьох постраждалих. Наразі вони перебувають у лікарні.

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Підозрюваний у замаху на вбивство чоловік 50 років зник із місця злочину до приїзду поліції, але пізніше був затриманий після зупинки транспортного засобу на околиці Ексетера.