У Британії нападник поранив ножем чотирьох осіб
Укрінформ
В Англії щонайменше чотири людини отримали серйозні ножові поранення унаслідок різанини біля пабу в місті Плімут.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Як зазначається, інцидент стався близько 22:00 вечора у суботу, поліцейські засвідчили серйозні, але не небезпечні для життя ножові поранення у чотирьох постраждалих. Наразі вони перебувають у лікарні.
Підозрюваний у замаху на вбивство чоловік 50 років зник із місця злочину до приїзду поліції, але пізніше був затриманий після зупинки транспортного засобу на околиці Ексетера.