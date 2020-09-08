Британська поліція затримала підозрюваного у причетності до різанини у Бірмінгемі

Поліція британського Бірмінгема затримала підозрюваного у причетності до бійки з різаниною, в результаті якої одна людина загинула та семеро зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що правоохоронці затримали 27-річного чоловіка в ніч проти понеділка у квартирі в Бірмінгемі. Наразі його допитують слідчі.

За словами поліціянтів, слідство триває для встановлення всіх обставин інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 6 вересня у британському Бірмінгемі сталася бійка з різаниною, в результаті якої одну людину вбито, ще семеро зазнали поранень.