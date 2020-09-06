Різанина у Британії: є загиблий, семеро поранені

У ніч на 6 вересня у британському місті Бірмінгем сталася бійка з ножами, в результаті одну людину вбито, ще семеро зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Бійка між великими групами людей, під час якої хтось пустив у хід ніж, сталася в центрі міста, де багато нічних клубів і барів.

Один чоловік загинув, ще один чоловік і жінка зазнали серйозних травм, поранення решти п'ятьох не є небезпечними для життя.

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Представник поліції міста Стів Грем виключив версію теракту.

Поліція Вест-Мідлендса почала розслідування, вбивцю шукають.

Фото: SnapperSK