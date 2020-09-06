Різанина у Британії: є загиблий, семеро поранені
Укрінформ
У ніч на 6 вересня у британському місті Бірмінгем сталася бійка з ножами, в результаті одну людину вбито, ще семеро зазнали поранень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Бійка між великими групами людей, під час якої хтось пустив у хід ніж, сталася в центрі міста, де багато нічних клубів і барів.
Один чоловік загинув, ще один чоловік і жінка зазнали серйозних травм, поранення решти п'ятьох не є небезпечними для життя.
Представник поліції міста Стів Грем виключив версію теракту.
Поліція Вест-Мідлендса почала розслідування, вбивцю шукають.
Фото: SnapperSK