Міністр економіки Франції захворів на COVID-19

У міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера виявили коронавірус.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це урядовець повідомив у Tвіттері.

«Мій тест на COVID-19 виявився позитивним. Я негайно ізолювався у своєму помешканні, дотримуючись визначених урядом санітарних норм», - написав Ле Мер.

Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буле в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 30 731 907 випадків COVID-19, зокрема 957 158 летальних, одужали 22 360 020 осіб.