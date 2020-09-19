У Берліні перед посольством РФ проходить тижнева акція Stop Putin's Terror

У Берліні перед посольством Російської Федерації в ФРН у п’ятницю, 18 вересня, стартувала тижнева акція Stop Putin's Terror.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На бульварі Унтер-ден-Лінден було влаштовано «протестне наметове містечко»: намети, плакати, фотографії жертв путінського режиму і інформація на злободенні теми: агресія в Україні, підтримка диктатора Олександра Лукашенка в Білорусії, притиснення свобод виборців у Хабаровську, а також, зрозуміло, отруєння опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у берлінській клініці Шаріте в кількох стах метрах від Посольства.

Організатори акції, «протестний Берлін», як вони себе йменують (в основному це російськомовні мешканці німецької столиці) зібрали різні символи правління Путіна, серед них - самовар з написом «Новічок».

Очікується, що кожного дня будуть прибувати нові активісти, не тільки з Берліна, але й з Мюнхена, Нюрнберга, Дрездена, Лейпцига, а також столиці Чехії Праги. Вони планують демонструвати свою незгоди з тим, що відбувається в Росії.

Перший день проведення акції співпав з бенкетом у російському дипвідомстві. Гостей проводжали вигуками: «Путін – вбивця».

«Містечко» буде стояти перед Посольством цілодобово весь тиждень. Поліція дозволила це за умови, що хтось буде постійно там перебувати.